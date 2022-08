Il Pd “contagia” Crisanti: “In autunno studiare nuove restrizioni” (Di giovedì 18 agosto 2022) Continua il banchetto delle virostar. A pandemia ormai finita, con la stragrande maggioranza della popolazione vaccinata e il numero delle terapie intensive che continua a rimanere stabilizzato o diminuire, ecco che è il tempo delle candidature politiche. Su quella di Pier Luigi Lopalco, che milita in Articolo 1, il partito del ministro Roberto Speranza, aleggia il mistero: pare che il Pd lo stia silurando. Invece Andrea Crisanti ha ufficializzato la sua corsa con il Partito democratico di Enrico Letta. E già partono gli attacchi nei confronti degli avversari politici. L’attacco Lontani sono i mesi in cui Crisanti si schierava a fianco di Luca Zaia, nella gestione della pandemia veneta. In teoria, sarebbero vicini quelli in cui il microbiologo contestava praticamente tutto l’impianto delle politiche di Speranza: il Covid zero, le mascherine a ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 18 agosto 2022) Continua il banchetto delle virostar. A pandemia ormai finita, con la stragrande maggioranza della popolazione vaccinata e il numero delle terapie intensive che continua a rimanere stabilizzato o diminuire, ecco che è il tempo delle candidature politiche. Su quella di Pier Luigi Lopalco, che milita in Articolo 1, il partito del ministro Roberto Speranza, aleggia il mistero: pare che il Pd lo stia silurando. Invece Andreaha ufficializzato la sua corsa con il Partito democratico di Enrico Letta. E già partono gli attacchi nei confronti degli avversari politici. L’attacco Lontani sono i mesi in cuisi schierava a fianco di Luca Zaia, nella gestione della pandemia veneta. In teoria, sarebbero vicini quelli in cui il microbiologo contestava praticamente tutto l’impianto delle politiche di Speranza: il Covid zero, le mascherine a ...

MassimGiannini : RT @LaStampa: Caso Crisanti, il Covid contagia le urne - NicolaPorro : #Crisanti attacca Salvini e mette in fila due fake news in una sola frase... ?? - PoliticaNewsNow : La Stampa - Caso Crisanti, il Covid contagia le urne - Luca_zone : RT @LaStampa: Caso Crisanti, il Covid contagia le urne - ninocortesi : RT @ninocortesi: 'Caso Crisanti, il Covid contagia le urne'. Oggi titolo a 9 colonne sulla Stampa. Come al solito scrivono per non far capi… -