Il medico aggredito da un paziente per il colore della pelle | “Sei nero non toccarmi | mi attacchi le malattie”

(Di giovedì 18 agosto 2022) Un nuovo e gravissimo episodio di razzismo ha avuto luogo la scorsa notte al Punto di Primo Intervento di Lignano Sabbiadoro, dove Andi Nganso,32enne di origini camerunensi e referente Public Health per la Croce Rossa Italiana, è statoda unche gli ha rivolto pesanti insulti a sfondo razziale. L’episodio è stato denunciato dalstesso attraverso un post pubblicato sui suoi profili social in cui si legge: “Ho subito la violenza verbale razzista più ferocemia vita e ho deciso, di concerto con il mio legale, di sporgere denuncia”. Le parole del dottor Andi Nganso: “Istituzioni non permettano che il loro linguaggio rassicuri la violenza razzista e fascista” Tutto è partito quando il dottor Andi Nganso, laureato in Economia Aziendale e in Medicina a Varese, ha preso ...