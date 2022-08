Il covid irrompe nella campagna elettorale. Botta e risposta tra Letta - Salvini - Renzi

fisco24_info : Elezioni 2022, scontro Pd-Lega sul Covid: (Adnkronos) - Il caso Crisanti irrompe nella campagna elettorale. Salvini… - infoitinterno : Elezioni: Covid irrompe nella campagna. Crisanti sotto attacco, Pd lo difende da ‘cultura no vax’ -

- Era prevedibile che nella contesa tra rigoristi e aperturisti fosse il microbiologo Crisanti ad assumere il ruolo di detonatore dell'aspra polemica politicaIlnella campagna elettorale per le elezioni politiche 2022 in Italia del 25 settembre e scatena lo scontro tra Pd e Lega. Ad accendere la miccia l'annuncio del Partito democratico della ...Ce li ricordiamo gli 'aprire, aprire, aprire'' . Ma è proprio quello a cui punta la strategia dell'odio di Letta. Con Speranza e Crisanti a sproloquiare sembra che lancette siano tornate indietro di d ...Il Covid irrompe nella campagna elettorale per le elezioni politiche 2022 in Italia del 25 settembre e scatena lo scontro tra Pd e Lega. Ad accendere la miccia l’annuncio del Partito democratico della ...