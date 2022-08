Francesco Facchinetti è una furia, non riesce a crederci: lo sfogo social (Di giovedì 18 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Francesco Facchinetti è tornato a fare delle storie sui social ed è apparso infuriato come non mai su una situazione alla quale non riesce a crederci. Si è lasciato andare a un lungo sfogo: ecco cosa ha detto. Non è la prima volta che l’agente dei personaggi dello spettacolo decide di fare delle storie Instagram Leggi su youmovies (Di giovedì 18 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è tornato a fare delle storie suied è apparso into come non mai su una situazione alla quale non. Si è lasciato andare a un lungo: ecco cosa ha detto. Non è la prima volta che l’agente dei personaggi dello spettacolo decide di fare delle storie Instagram

MauroCapozza : RT @Zerovirgola2: @Moonlightshad1 Lui è il Francesco Facchinetti della virologia ( con un roseo futuro in Italia Viva ) - MarianIan5 : RT @Zerovirgola2: @Moonlightshad1 Lui è il Francesco Facchinetti della virologia ( con un roseo futuro in Italia Viva ) - Quinta00876879 : RT @Zerovirgola2: @Moonlightshad1 Lui è il Francesco Facchinetti della virologia ( con un roseo futuro in Italia Viva ) - Moonlightshad1 : RT @Zerovirgola2: @Moonlightshad1 Lui è il Francesco Facchinetti della virologia ( con un roseo futuro in Italia Viva ) - Zerovirgola2 : @Moonlightshad1 Lui è il Francesco Facchinetti della virologia ( con un roseo futuro in Italia Viva ) -