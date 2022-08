Fiorentina-Twente | gol di Nico Gonzalez dopo un minuto | che stacco di testa VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 agosto 2022) Laè in vantaggio. Nel match contro il, valevole per l’andata del playoff di Conference League, i ragazzi di Vincenzo Italiano sbloccano il risultatoneanche un: grande azione sulla sinistra con un bellissimo cross di Biraghi che pesca. L’esterno offensivo viola vola in cielo e con un preciso colpo dideposita la palla in rete. Pubblico dellain delirio, è 1-0. Ecco il. SportFace.