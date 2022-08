Fallito il modello Merkel, la Germania non ha una nuova visione (Di giovedì 18 agosto 2022) È ormai patrimonio comune in Germania un giudizio durissimo sulle politiche di Angela Merkel, rivelatesi disastrose a partire dalla sua fiducia strategica nei commerci e nelle buone relazioni con la Russia di Vladimir Putin e con la Cina di Xi Jinping, per finire con una miope politica energetica largamente dipendente dalla Russia che oggi ha conseguenze micidiali sulla economia tedesca. È contemporaneamente anche diffusa una radicale diffidenza nella leadership del nuovo Cancelliere Olaf Scholz che appare scialba, indecisa e persino ipocrita quanto a una Ucraina alla quale gli armamenti tedeschi vengono forniti col contagocce. In realtà però Olaf Scholz paga il prezzo politico di un vuoto strategico che non è non solo suo, ma che riguarda tutto il sistema Germania, in tutte le sue componenti e che è ingiusto attribuire solo alla sua ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 18 agosto 2022) È ormai patrimonio comune inun giudizio durissimo sulle politiche di Angela, rivelatesi disastrose a partire dalla sua fiducia strategica nei commerci e nelle buone relazioni con la Russia di Vladimir Putin e con la Cina di Xi Jinping, per finire con una miope politica energetica largamente dipendente dalla Russia che oggi ha conseguenze micidiali sulla economia tedesca. È contemporaneamente anche diffusa una radicale diffidenza nella leadership del nuovo Cancelliere Olaf Scholz che appare scialba, indecisa e persino ipocrita quanto a una Ucraina alla quale gli armamenti tedeschi vengono forniti col contagocce. In realtà però Olaf Scholz paga il prezzo politico di un vuoto strategico che non è non solo suo, ma che riguarda tutto il sistema, in tutte le sue componenti e che è ingiusto attribuire solo alla sua ...

