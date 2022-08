Elezioni: Carfagna, 'rido quando destra dice che vuol risollevare l'Italia' (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "A proposito di Paese da risollevare, mi viene un gran ridere quando vedo i primi manifesti della destra con lo slogan 'risollevare l'Italia', perché se le forze politiche parlassero davvero il linguaggio della verità dovrebbero ammettere che l'Italia grazie al Governo Draghi si stava risollevando pienamente". Lo ha affermato la ministra per il Sud, Mara Carfagna, durante la conferenza stampa per la presentazione del programma di Azione-Italia viva. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "A proposito di Paese da, mi viene un gran riderevedo i primi manifesti dellacon lo slogan 'l'', perché se le forze politiche parlassero davvero il linguaggio della verità dovrebbero ammettere che l'grazie al Governo Draghi si stava risollevando pienamente". Lo ha affermato la ministra per il Sud, Mara, durante la conferenza stampa per la presentazione del programma di Azione-viva.

