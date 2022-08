Elezioni 2022 | Giorgetti lascia vertice centrodestra | “Nomi? Ancora 24 ore”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – “Dovete pazientare altre 24 ore…”. Così Giancarlondo ildiin via della Scrofa, ha risposto a chi gli chiedeva idelle candidature allepolitiche del 25 settembre. “Stiamolavorando sulle caselle, non sui… oggi è stata una riunione tecnica” ha spiegato Giovanni Totindo la riunione sui collegi elettorali. Sul tavolo l’esame dei documenti richiesti per le candidature, la griglia deiin corrispondenza dei collegi e le cosiddette quote rosa. L'articolo proviene da Italia Sera.