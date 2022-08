Demme, l’agente: “Richieste dall’Italia e dall’estero. Ama Napoli ma vuole giocare di più” (Di giovedì 18 agosto 2022) CALCIOMERCATO Napoli. Demme-Napoli. Diego Demme è sempre più preoccupato della sua situazione a Napoli. Sin dall’arrivo di Luciano Spalletti il suo minutaggio è diminuito appannaggio di Stanislav Lobotka ed ora, con l’arrivo di Tanguy Ndombele, lo spazio potrebbe ridursi ulteriormente. L’italotedesco ama Napoli ma allo stesso tempo vuole maggiore spazio e giocare con continuità. A fare gli interessi di Demme c’è l’agente Marco Busiello che è intervenuto nel primo pomeriggio a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Non abbiamo avuto comunicazioni differenti dal Napoli sul futuro del calciatore. Vorrebbe giocare di più come tutti e cerca il suo spazio alla ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 18 agosto 2022) CALCIOMERCATO. Diegoè sempre più preoccupato della sua situazione a. Sin dall’arrivo di Luciano Spalletti il suo minutaggio è diminuito appannaggio di Stanislav Lobotka ed ora, con l’arrivo di Tanguy Ndombele, lo spazio potrebbe ridursi ulteriormente. L’italotedesco amama allo stesso tempomaggiore spazio econ continuità. A fare gli interessi dic’èMarco Busiello che è intervenuto nel primo pomeriggio a Radio Kiss Kissnel corso di Radio Goal: “Non abbiamo avuto comunicazioni differenti dalsul futuro del calciatore. Vorrebbedi più come tutti e cerca il suo spazio alla ...

