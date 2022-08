Coronavirus, i morti sono 147, scendono i contagi (27.296). Il tasso di positività è al 16,3% (Di giovedì 18 agosto 2022) Il bollettino del 18 agosto 2022 I morti da Coronavirus sono stati 147 nelle ultime 24 ore. Lo riporta l’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Ieri erano stati 128. L’incremento dei contagi è di 27.296 persone. Gli attualmente positivi sono 817.998 rispetto ai 834.760 di ieri, 17 agosto. Sul fronte dei ricoveri c’è stata una riduzione di 314 unità. La situazione negli ospedali Il totale dei ricoverati in area non critica sono 7.025. Nei reparti in rianimazione sono in 268, di questi 31 hanno fatto il loro ingresso in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. 810.705 persone si trovano attualmente in isolamento domiciliare, mentre i dimessi e i guariti sono pari a 20.589.472. Tamponi e ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 agosto 2022) Il bollettino del 18 agosto 2022 Idastati 147 nelle ultime 24 ore. Lo riporta l’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Ieri erano stati 128. L’incremento deiè di 27.296 persone. Gli attualmente positivi817.998 rispetto ai 834.760 di ieri, 17 agosto. Sul fronte dei ricoveri c’è stata una riduzione di 314 unità. La situazione negli ospedali Il totale dei ricoverati in area non critica7.025. Nei reparti in rianimazionein 268, di questi 31 hanno fatto il loro ingresso in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. 810.705 persone si trovano attualmente in isolamento domiciliare, mentre i dimessi e i guaritipari a 20.589.472. Tamponi e ...

Hygbor : Coronavirus in Italia, il bollettino del 18 agosto: 27.296 nuovi casi, i morti sono 147 | Sky TG24 - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: 27.296 nuovi casi e 147 decessi, in totale sono 174.447 morti nel Paese: Sale a 6.430.650 mo… - cocchi2a : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 27.296 contagiati • 147 morti • 43.906 guariti -20 terapie intensive | -314 rico… - infoitinterno : Bollettino Covid, oggi in Italia 27.296 contagi e 147 morti per Coronavirus -