Calciomercato | ipotesi Borussia Dortmund per Cristiano Ronaldo Ma i tedeschi smentiscono

Come accaduto dodici mesi fa, il nome di Cristiano Ronaldo a pochi giorni dal termine della sessione di Calciomercato continua ad essere accostato a numerose squadre in giro per l'Europa. Oggi è il turno del Borussia Dortmund, almeno secondo quanto riportavano alcuni media tedeschi in mattinata. Il club giallonero infatti garantirebbe all'attaccante portoghese di giocare la Champions League e troverebbe in lui il sostituto ideale dopo la cessione di Haaland e i problemi di salute di Haller. Ma fonti abbastanza vicine al Dortmund smentiscono la trattativa, affermando che non vi sia alcuna possibilità che l'ex Juventus possa approdare in Germania.

