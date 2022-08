"Buon viaggio, non ti dimenticherò", il cordoglio di Zanettin per la morte di Ghedini (Di giovedì 18 agosto 2022) Dolore per la morte di Niccolò Ghedini, scomparso a 62 anni in seguito a una leucemia. Al cordoglio partecipa anche Pierantonio Zanettin, parlamentare di Forza Italia ed ex membro laico del Consiglio Superiore della Magistratura. L'onorevole Zanettin ha affidato il suo ricordo a una nota diffusa non appena appresa la triste notizia. “Nel cuore della notte – scrive Zanettin – mi ha raggiunto la notizia della scomparsa di Niccolò Ghedini. Ho provato un dolore immenso. Conoscevo Niccolò da quasi quarant'anni. L'ho incontrato per la prima volta al congresso della Gioventù Liberale a San Pellegrino Terme nel 1984. Poi siamo rimasti sempre in contatto sul piano professionale. Le nostre strade si sono in particolare di nuovo incrociate nel 2001, quando siamo stati eletti ... Leggi su iltempo (Di giovedì 18 agosto 2022) Dolore per ladi Niccolò, scomparso a 62 anni in seguito a una leucemia. Alpartecipa anche Pierantonio, parlamentare di Forza Italia ed ex membro laico del Consiglio Superiore della Magistratura. L'onorevoleha affidato il suo ricordo a una nota diffusa non appena appresa la triste notizia. “Nel cuore della notte – scrive– mi ha raggiunto la notizia della scomparsa di Niccolò. Ho provato un dolore immenso. Conoscevo Niccolò da quasi quarant'anni. L'ho incontrato per la prima volta al congresso della Gioventù Liberale a San Pellegrino Terme nel 1984. Poi siamo rimasti sempre in contatto sul piano professionale. Le nostre strade si sono in particolare di nuovo incrociate nel 2001, quando siamo stati eletti ...

