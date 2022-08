Antonio Angelucci (editore del Tempo e di Libero) si candida con la Lega (Di giovedì 18 agosto 2022) Antonio Angelucci si candida con la Lega. L'imprenditore della sanità, editore del quotidiano Il Tempo, di Libero e del Corriere dell'Umbria, correrà per la terza riconferma come parlamentare. E' entrato alla Camera nel 2008 nelle file del Pdl e attualmente era deputato di Forza Italia. Ora fonti leghiste fanno sapere il passaggio nel partito di Matteo Salvini. Nelle prossime ore verranno ufficializzate le liste del centrodestra (alle 12 e 30 ci sarà una riunione tra i leader della coalizione). Ma il Carroccio ha già fatto sapere che saranno ricandidati in blocco tutti i componenti del governo Draghi: non solo quindi i ministri Giancarlo Giorgetti, Massimo Garavaglia ed Erika Stefani, ma anche il viceministro Alessandro Morelli e i sottosegretari Gian ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 18 agosto 2022)sicon la. L'imprenditore della sanità,del quotidiano Il, die del Corriere dell'Umbria, correrà per la terza riconferma come parlamentare. E' entrato alla Camera nel 2008 nelle file del Pdl e attualmente era deputato di Forza Italia. Ora fonti leghiste fanno sapere il passaggio nel partito di Matteo Salvini. Nelle prossime ore verranno ufficializzate le liste del centrodestra (alle 12 e 30 ci sarà una riunione tra i leader della coalizione). Ma il Carroccio ha già fatto sapere che saranno riti in blocco tutti i componenti del governo Draghi: non solo quindi i ministri Giancarlo Giorgetti, Massimo Garavaglia ed Erika Stefani, ma anche il viceministro Alessandro Morelli e i sottosegretari Gian ...

