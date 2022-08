Suicidio assistito, via libera al farmaco per Antonio: 'Voglio restare con i miei fino alla fine' (Di mercoledì 17 agosto 2022) La Commissione medica dell'Azienda sanitaria unica regionale delle Marche ha dato il consenso all'uso di un farmaco che permetterà ad Antonio, nome di fantasia di un 44enne marchigiano tetraplegico ... Leggi su globalist (Di mercoledì 17 agosto 2022) La Commissione medica dell'Azienda sanitaria unica regionale delle Marche ha dato il consenso all'uso di unche permetterà ad, nome di fantasia di un 44enne marchigiano tetraplegico ...

