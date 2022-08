Massimiliana21 : RT @fattoquotidiano: Siria, nuovi scontri armati tra militari turchi e milizie curde nel nord-est: 22 vittime. “Morto anche un bambino” htt… - fattoquotidiano : Siria, nuovi scontri armati tra militari turchi e milizie curde nel nord-est: 22 vittime. “Morto anche un bambino” - GianniRosini : Siria, nuovi scontri armati tra militari turchi e milizie curde nel nord-est: 22 vittime. “Morto anche un bambino”.… - Majakovsk73 : RT @AretimPolitics: #Siria nuovi bombardamenti aerei e di artiglieria da parte della #Turchia verso #Aleppo e #Manbij, segnalati anche conv… - GAMESTER_05 : ????#Siria nuovi bombardamenti #aerei e di artiglieria da parte della #Turchia verso #Aleppo e #Manbij, segnalati anc… -

Agenzia Nova

In Iraq eal - Qaeda è offuscata, ma dall'Africa al sud - est asiatico i gruppi affiliati ... Inevitabili,dissidi all'interno del movimento, policentrico. L'ala dei pragmatici, incline al ...... a dare coerenza organizzativa al gruppo e a convogliare fondi, per esempio verso la. Ma poi ... Lavorano anche sutender per le miniere, per avere più royalties. Ma è una misura controversa, ... Siria: la Turchia avrebbe dato il via a una nuova offensiva transfrontaliera Diminuiscono i ricoverati in area medica (-6) , mentre si conta un solo nuovo ingresso in terapia intensiva. Cosenza è la provincia con più positivi ...(ANSAMed) - BEIRUT, 08 AGO - Si terranno il prossimo 18 settembre le elezioni amministrative in Siria, paese travolto da più di 11 anni da una guerra intestina e regionale e che ha mietuto almeno mezz ...