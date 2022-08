(Di mercoledì 17 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Dopo due anni di pandemia e la guerra è doverosa un’operazione di pace fiscale e difiscali. Questa sarà unaeconomiche che porteremo nei primi 100 giorni in Consiglio dei Ministri”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, intervistato da Gennaro Sangiuliano al Caffè della Versiliana a Marina di Pietrasanta.“Sono convinto che l’unico modo per abbattere l’evasione fiscale non sia il tetto del contante o la lotteria degli scontrini, ma è rendere possibile e conveniente abbassare le tasse”, ha spiegato. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ma c'è anche la rottamazione delle cartelle che non dispiace al centrodestra e neanche al Movimento ... Berlusconi parla di tassa piatta al 23% , Matteo Salvini e la Lega del 15% . La certezza è che nel ... Salvini "La rottamazione delle cartelle esattoriali è una priorità" ROMA (ITALPRESS) - "Dopo due anni di pandemia e la guerra é doverosa un'operazione di pace fiscale e di rottamazione delle cartelle fiscali. Questa sará una del ...