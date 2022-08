Roma | da Lindelof a Zagadou | last minute difesa

Ern4Pel : Alla Roma manca un difensore. Bailly, Lindelof… più altri nomi più fantasiosi sono stati accostati alla Roma. Sens… - fettonejr : @mircoasr1927 Il difensore purtroppo temo che prendono uno Zagadou. Alla Roma serve il titolare. Io avrei firmato p… - asromaliveit1 : #AstonVilla, gli esami a cui è stato sottoposto #DiegoCarlos hanno evidenziato la rottura del tendine d'Achille. I… - fabrizio180978 : @ASRomaEN @friedkingroup Daje Roma, comprate Belotti e Lindelof - asromaliveit1 : Dopo i sondaggi per #Bailly o #Lindelof, spunta un nuovo nome per la difesa di #Mourinho ?? Piace #Igor ma la posiz… -

Non si può pensare che Mancini, Smalling e Ibanez le giochino tutte, con laimpegnata su tre fronti, con tante partite da disputare in questa ...Non dobbiamo fare come l'anno scorso contro la Juve, dobbiamo imparare sentirci dominatori.'(aggiornamento di Alessandro Rinoldi) CALCIOMERCATONEWS/in difesa, concorrenza dell'Hellas ...Con Kumbulla unico ricambio per i centrali, Mourinho ha già fatto presente l’esigenza: monitorati anche Akanji e Bailly ...La Roma è alla ricerca di un difensore centrale e la lista delle preferenze dell'allenatore ormai è ben nota. Il ...