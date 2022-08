Politiche 2022 | la Rai organizza due confronti tra leader Le date

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 17 agosto 2022) In vista delle Elezionidel 25 settembre la Rai ha deciso dire duetelevisivi tra idei partiti in corsa. Quando si terranno i dibattiti e chi parteciperà? Quello che si sa al momento. Voto estero: cosa deve fare chi non si troverà in Italia?: la RaiduetraElezioni: in vista dell’importante tornata fissata per domenica 25 settembre, la Rai ha annunciato di starndo due momenti di confronto tra gli esponenti di spicco dei partiti in corsa. Si conoscono già lein cui si terranno ...