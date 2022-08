Nelle liste del centrodestra ci saranno un pilota | un editore e un ambientalista pragmatico

(Di mercoledì 17 agosto 2022) AGI - Ilalle prese con il Risiko delle candidature. A meno di una settimana dal 22 agosto, data entro la quale ledei partiti dovranno essere formalmente presentate, i partiti della coalizione sono al lavoro per la stesura dei nomi che correranno per le elezioni politiche del 25 settembre. Le principali forze dell'alleanza hanno raggiunto a fine luglio un accordo sulla distribuzione dei collegi (98 a Fratelli d'Italia, 70 alla Lega, 42 a FI e 11 a Noi Moderati) ma nella messa a punto delle candidature si trovano di fronte problemi diversi. I forzisti, che i sondaggi indicano come il partito delmeno consistente in termini numerici,costretti a limare il numero dei candidati e lo stesso Antonio Tajani, coordinatore del partito, in una intervista al Corriere della Sera, ammette ...

NicolaPorro : I #virologi si candidano a #sinistra, c'è un motivo ben preciso...?? - ilfoglio_it : Michele Emiliano, non iscritto al Pd, riesce a piazzare nelle liste elettorali del Pd in Puglia i suoi fedelissimi,… - captblicero : L’anno precedente, nelle liste di Fratelli d’Italia a Monza era stato eletto Andrea Arbizzoni, molto vicino a Lealt… - odissea2010 : RT @RHolzeisen: 5/ Sono sicura che queste persone coerenti, anche se oggi si candidano su liste diverse, molto volentieri faranno battaglia… - _gio_cam : RT @alebarbano: La riforma sul taglio dei parlamentari ha escluso quel poco di società civile che restava nella politica e quel poco di ris… -

GIULIANOVA " In vista delle consultazioni politiche del 25 settembre, al fine di agevolare il rilascio dei certificati di iscrizioneelettorali per la presentazione delle candidature, gli uffici elettorali del Comune osserveranno delle aperture straordinarie in orari e giorni stabiliti. Si ricorda che i certificati ...Nella scorsa tornata eradi Forza Italia. " Uno dei più rilevanti editori italiani come Antonio Angelucci correrà alle Politiche del 25 settembre per la Lega " annuncia in tarda mattinata ...Riunioni a oltranza nel centrodestra per cercare di stringere sulle liste. Giorgetti: "Ci vogliono ancora 24 ore". Spunta un sondaggio: Maran ...Taveri va così a fare compagnia una lunga lista di MotoGP™ Legends che include Valentino Rossi, Giacomo Agostini, Mick Doohan, Geoff Duke, Wayne Gardner, ...