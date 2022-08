Maxi rissa in un lido di Pollica | decine di giovani coinvolti | indagano i carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono in corso accertamenti da parte deidi Vallo della Lucania (Sa) sullaavvenuta nella notte di Ferragosto in undi Acciaroli, nel comune di. Durante una serata musicale è improvvisamente esplosa una colluttazione che ha visto coinvoltediche si sono colpiti con schiaffi e pugni. Le immagini sono diventate in poco tempo virali e sono finite anche sui social network. Proprio attraverso i video amatoriali e quelli delle telecamere presenti in zona, i militari stanno provando a risalire ai protagonisti della. Le tensioni avvenute all’interno del locale hanno costretto tanti clienti a scappare. “È raccapricciante vedere come oramai la movida debba essere sempre ...