LIVE – Tuffi, Europei Roma 2022: preliminari e finali mercoledì 17 agosto in DIRETTA

La DIRETTA testuale delle gare di Tuffi di mercoledì 17 agosto agli Europei di Roma 2022 delle discipline acquatiche, in programma fino al 21 agosto. Dopo aver conquistato quattro medaglie in tre finali, l'Italia vuole continuare a sognare. Sarah Jodoin Di Maria torna in gara nella piattaforma individuale, accompagnata da Maia Biginelli. Grande attesa poi per rivedere all'opera i campioni d'Europa in carica e freschi vicecampioni del mondo Chiara Pellacani e Matteo Santoro nel sincro misto dai 3 metri. Chi si aggiudicherà le medaglie? L'appuntamento è a partire dalle ore 12.00. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un'emozione.

