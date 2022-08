LIVE – Atletica, Europei Monaco 2022: finali mercoledì 17 agosto in DIRETTA (Di mercoledì 17 agosto 2022) La DIRETTA testuale delle finali di mercoledì 17 agosto degli Europei di Atletica leggera 2022, in programma a Monaco dal 15 al 21 agosto. L’Italia prova ad andare a caccia di nuove medaglie: fari puntati sulla finale del salto triplo con tre azzurri al via, ma attenzione anche a Sara Fantini nel lancio del martello e non solo. Chi conquisterà le medaglie? L’appuntamento è a partire dalle ore 20.00. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione. COME VEDERE LE GARE IN TV TUTTI I RISULTATI DI MERCOLEDI’ 17 agosto IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 agosto 2022) Latestuale delledi17deglidileggera, in programma adal 15 al 21. L’Italia prova ad andare a caccia di nuove medaglie: fari puntati sulla finale del salto triplo con tre azzurri al via, ma attenzione anche a Sara Fantini nel lancio del martello e non solo. Chi conquisterà le medaglie? L’appuntamento è a partire dalle ore 20.00. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione. COME VEDERE LE GARE IN TV TUTTI I RISULTATI DI MERCOLEDI’ 17IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER ...

RaiNews : Grande attesa per le finali di stasera a partire dalle 19.54: Bruni a caccia di una medaglia nel salto con l'asta,… - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog in DIRETTA: un bronzo dai tuffi attesa per Ganna nuoto e atletica - #Europei #liveblog… - infoitsport : LIVE Europei 2022, liveblog in DIRETTA: un bronzo dai tuffi, attesa per Ganna, nuoto e atletica - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: #plurihashtag #scritturebrevi @FChiusaroli ?????? #atletica #europei #complimenti #Italia #azzurri #Jacobs sul tetto d'Eur… - zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: Cestonaro in finale nel triplo fuori Derkach. Lambrughi e Sartori avanzano n… -