Guida al Torino 2022/23

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Piazzamento lo scorso campionato: 10° Chi in più: Nemanja Radonjic, Brian Beyeye, Valentino Lazaro, Emirhan Ilkan, Nikola Vlasic, Aleksey Miranchuk, Peer Schuurs Chi in meno: Andrea Belotti, Bremer, Dennis Praet, Rolando Mandragora, Tommaso Pobega, Josip Brekalo, Marko Pjaca, Cristian Ansaldi, Magnus Warming Una statistica interessante dello scorso campionato: 705 (o 18.6 a partita): ilè la squadra che ha commesso più falli della scorsa Serie A. Sono 72 più del Genoa secondo e 228 più della Lazio ultima in questa classifica. A partita, in media, ilha commesso 5 falli in più rispetto a quanti ne ha subiti. Nel parcheggio dell’albergo del ritiro montano dell’allenatore Juric e il direttore sportivo Vagnati sono stati protagonisti di un’animata discussione. A osservarli lo sguardo poco interessato di una mucca e ...