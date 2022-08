Giustizia, Berlusconi cala la scure sui pm: “Sentenze di assoluzione inappellabili” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Silvio cala la scure sui pm. Sembra durata davvero poco la tregua tra Berlusconi e la Giustizia italiana. Già perché malgrado le riforme varate dalla guardasigilli Marta Cartabia che hanno realizzato gran parte dei sogni del Cavaliere in materia, ora il leader di Forza Italia – in modo davvero improvviso – torna a cavalcare uno dei suoi cavalli di battaglia: l’appellabilità delle Sentenze. Silvio cala scure sui Pm Lo ha fatto con un video su Facebook, una sorta di appuntamento fisso in cui elargisce ‘pillole’ elettorali sul programma di Governo del Centrodestra, dove ha spiegato che in Italia esiste un problema enorme perché “migliaia di persone ogni anno vengono arrestate e processate pur essendo innocenti”. In sostanza, secondo il leader azzurro, “il processo è già ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 17 agosto 2022) Silviolasui pm. Sembra durata davvero poco la tregua trae laitaliana. Già perché malgrado le riforme varate dalla guardasigilli Marta Cartabia che hanno realizzato gran parte dei sogni del Cavaliere in materia, ora il leader di Forza Italia – in modo davvero improvviso – torna a cavalcare uno dei suoi cavalli di battaglia: l’appellabilità delle. Silviosui Pm Lo ha fatto con un video su Facebook, una sorta di appuntamento fisso in cui elargisce ‘pillole’ elettorali sul programma di Governo del Centrodestra, dove ha spiegato che in Italia esiste un problema enorme perché “migliaia di persone ogni anno vengono arrestate e processate pur essendo innocenti”. In sostanza, secondo il leader azzurro, “il processo è già ...

berlusconi : Oggi cominciamo a parlare di giustizia. In Italia, ogni anno migliaia di persone vengono arrestate e processate pur… - demagistris : Berlusconi ritorna ossessivamente sulla giustizia per renderla meno autonoma e Meloni vuole abolire il reddito di c… - berlusconi : Noi realizzeremo la separazione delle carriere, renderemo inappellabili le sentenze di assoluzione, riporteremo nel… - gattoluigi : RT @demagistris: Berlusconi ritorna ossessivamente sulla giustizia per renderla meno autonoma e Meloni vuole abolire il reddito di cittadin… - FrancoZerlenga : Il criminale e’ sempre criminale Elezioni, l'idea di giustizia di Berlusconi: 'Il processo è già una pena, con noi… -