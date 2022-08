GF Vip, incidente per due protagonisti: come stanno adesso (Di mercoledì 17 agosto 2022) GF Vip, incidente per due ex protagonisti, lo hanno fatto sapere tramite un video: come stanno adesso. E’ con un video su tiktok che hanno fatto sapere di aver avuto un piccolo incidente. Due ex protagonisti del Grande Fratello Vip hanno messo al corrente i follower dell’inconveniente tramite un video. Li abbiamo seguiti all’interno della L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 17 agosto 2022) GF Vip,per due ex, lo hanno fatto sapere tramite un video:. E’ con un video su tiktok che hanno fatto sapere di aver avuto un piccolo. Due exdel Grande Fratello Vip hanno messo al corrente i follower dell’inconveniente tramite un video. Li abbiamo seguiti all’interno della L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

infoitcultura : GF Vip, incidente per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano - occhio_notizie : GF Vip, incidente per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: il video? #gfvip #incidente #sophiecodegoni… - oggisettimanale : L’attrice Anna #Heche, finita in coma dopo un incidente, è “cerebralmente morta”. La famiglia pensa a donare gli or… - larenait : Si è spento a 83 anni a Los Angeles in seguito a un incidente d’auto in California. -