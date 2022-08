Ferragosto, controlli Nas in case di riposo: blatte in cucina e operatori ubriachi (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Criticità strutturali, organizzative e di igiene, come animali infestanti e blatte in cucina, sono state riscontrate dai Nas nelle strutture socio-sanitarie e ricettive per anziani e disabili. In concomitanza con il periodo di Ferragosto, i Carabinieri Nas, d’intesa con il Ministero della Salute, hanno rafforzato i controlli presso le strutture. La campagna è stata pianificata al fine di verificare il rispetto dei livelli di assistenza e di cura in un periodo caratterizzato da un aumento della domanda di ospitalità contrapposta ad una riduzione degli operatori dovuta alla fruizione di ferie e riposi lavorativi. Negli ultimi giorni, i Carabinieri Nas hanno ispezionato, sull’intero territorio nazionale, 351 strutture, tra residenze assistenziali assistite (Rsa), case di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Criticità strutturali, organizzative e di igiene, come animali infestanti ein, sono state riscontrate dai Nas nelle strutture socio-sanitarie e ricettive per anziani e disabili. In concomitanza con il periodo di, i Carabinieri Nas, d’intesa con il Ministero della Salute, hanno rafforzato ipresso le strutture. La campagna è stata pianificata al fine di verificare il rispetto dei livelli di assistenza e di cura in un periodo caratterizzato da un aumento della domanda di ospitalità contrapposta ad una riduzione deglidovuta alla fruizione di ferie e riposi lavorativi. Negli ultimi giorni, i Carabinieri Nas hanno ispezionato, sull’intero territorio nazionale, 351 strutture, tra residenze assistenziali assistite (Rsa),di ...

vivereitalia : NAS, controlli di Ferragosto nelle case di riposo. Blatte in cucina e operatori in stato di ebbrezza… - fanpage : Blatte, operatori ubriachi e pazienti abbandonati. I controlli di Ferragosto nelle RSA italiane svelano un quadro i… - Vdruz : Controlli dei NAS a ferragosto presso le case di riposo: blatte in cucina e operatori in stato di ebbrezza - CatelliRossella : ???????????????Blatte e operatori ubriachi: cosa hanno trovato i Nas nei controlli di Ferragosto nelle case di riposo… - ItaliaNotizie24 : Controlli Polfer a Ferragosto, 8 arresti e 109 indagati -