Courmayeur, le guide alpine spaccate su Salvini che indossa la loro giacca sul Monte Bianco. Necessità o campagna elettorale? (Di mercoledì 17 agosto 2022) È nata polemica intorno alla visita di Matteo Salvini in Valle d'Aosta lo scorso 7 agosto, durante la quale il leader della Lega è salito in funivia sul Monte Bianco, fino ai 3.462 metri di Punta Helbronner, sfoggiando la giacca giallo brillante della Società delle guide alpine di Courmayeur. Il giubbotto di Salvini, indossato anche durante un'intervista alla Rai, non è piaciuto ad alcune delle guide. All'interno dell'organizzazione, infatti, si discute da dieci giorni sulla tenuta del leader della Lega e oggi tre membri hanno rotto il silenzio. Sergio Favre, Alessandro Bellini e Massimiliano Gianchini «deplorano l'uso della divisa delle guide per le foto di Matteo Salvini» e ...

