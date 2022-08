"Avete usato l'Armageddon e ora...". La confessione che seppellisce il Pd: cosa è successo con le liste (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nel Pd la tensione ormai è alle stelle. Dopo l'annuncio delle liste dem per il voto del 25 settembre, all'interno del partito è una faida senza quartiere. Tutti contro tutti. Per capire quanto sia alta la tensione basta dare uno sguardo alla reazione rabbiosa di Luca Lotti escluso in blocco dalle liste insieme a Base Riformista, ma anche quella di Alessia Morani, di Monica Cirinnà (salvo poi accettare la ricandidatura in un collegio difficile) e le proteste di Ceccanti. Di fatto tra le mura del Nazareno sarebbe scoppiata la guerra tra i fedelissimi di Letta e i renziani rimasti all'interno del Pd. Ed è su questo punto che arrivano come un siluro le parole del vice segretario del Pd, Giuseppe Provenzano: "Siamo stati il primo partito ad approvare le candidature, quasi all'unanimità. La stagione di Renzi nel Pd è superata da tempo, le sue ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nel Pd la tensione ormai è alle stelle. Dopo l'annuncio delledem per il voto del 25 settembre, all'interno del partito è una faida senza quartiere. Tutti contro tutti. Per capire quanto sia alta la tensione basta dare uno sguardo alla reazione rabbiosa di Luca Lotti escluso in blocco dalleinsieme a Base Riformista, ma anche quella di Alessia Morani, di Monica Cirinnà (salvo poi accettare la ricandidatura in un collegio difficile) e le proteste di Ceccanti. Di fatto tra le mura del Nazareno sarebbe scoppiata la guerra tra i fedelissimi di Letta e i renziani rimasti all'interno del Pd. Ed è su questo punto che arrivano come un siluro le parole del vice segretario del Pd, Giuseppe Provenzano: "Siamo stati il primo partito ad approvare le candidature, quasi all'unanimità. La stagione di Renzi nel Pd è superata da tempo, le sue ...

