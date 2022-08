Addio a Wolfgang Petersen, regista dei successi La storia infinita, Air Force One, Troy, La tempesta perfetta (Di mercoledì 17 agosto 2022) È morto il regista tedesco Wolfgang Petersen, autore di tanti blockbuster, da La storia infinita a Nel centro del mirino, da Virus letale a Air Force One, da La tempesta perfetta a Troy e produttore de L’uomo bicentenario Il talentuoso regista tedesco Wolfgang Petersen, autore di successi come La storia infinita, Nel centro del mirino, Air Force One, La tempesta perfetta e Troy, è morto venerdì 12 agosto (ma la notizia è stata diffusa solo poche ore fa) all’età di 81 anni. Il regista si è spento a causa di un cancro al pancreas nella sua casa di ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 17 agosto 2022) È morto iltedesco, autore di tanti blockbuster, da Laa Nel centro del mirino, da Virus letale a AirOne, da Lae produttore de L’uomo bicentenario Il talentuosotedesco, autore dicome La, Nel centro del mirino, AirOne, La, è morto venerdì 12 agosto (ma la notizia è stata diffusa solo poche ore fa) all’età di 81 anni. Ilsi è spento a causa di un cancro al pancreas nella sua casa di ...

