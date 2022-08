A che ora gareggia oggi Benedetta Pilato: programma finale 50 rana, tv, corsia, avversarie (Di mercoledì 17 agosto 2022) L’ultima giornata degli Europei di Nuoto al Foro Italico di Roma può regalare nuove emozioni all’Italia. Nel pomeriggio si terrà, tra le altre finali, quella dei 50 rana femminili in cui saranno presenti Benedetta Pilato ed Arianna Castiglioni, con la prima a caccia della doppietta dopo essersi laureata campionessa continentale nei 100. Non sarà però facile, poiché Ruta Meilutyte appare in formissima. La lituana, fresca di titolo mondiale sulla distanza corta a Budapest, ha confermato la sua affinità con la specialità stampando in semifinale un tempone di 29.44, distante soltanto 14 centesimi dal record mondiale siglato da Benedetta nel maggio 2021 agli ultimi Europei. La Pilato, titolare del secondo tempo delle semifinali, partirà in corsia 5, di fianco alla Meilutyte ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) L’ultima giornata degli Europei di Nuoto al Foro Italico di Roma può regalare nuove emozioni all’Italia. Nel pomeriggio si terrà, tra le altre finali, quella dei 50femminili in cui saranno presentied Arianna Castiglioni, con la prima a caccia della doppietta dopo essersi laureata campionessa continentale nei 100. Non sarà però facile, poiché Ruta Meilutyte appare in formissima. La lituana, fresca di titolo mondiale sulla distanza corta a Budapest, ha confermato la sua affinità con la specialità stampando in semiun tempone di 29.44, distante soltanto 14 centesimi dal record mondiale siglato danel maggio 2021 agli ultimi Europei. La, titolare del secondo tempo delle semifinali, partirà in5, di fianco alla Meilutyte ...

