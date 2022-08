Wolfgang Petersen | è morto a 81 anni il regista di Air Force One

(Di martedì 16 agosto 2022) Ilnella giornata di venerdì 12 agosto 2022 all'età di 81, dopo una lunga carriera segnata dai successi di AirOne e La Tempesta Perfetta.all'età di 81venerdì 12 agosto 2022 dopo aver diretto film molto apprezzati come La tempesta perfetta e AirOne. Ilha perso la vita a causa di un cancro al pancreas e, come dichiarato dalla famiglia, se ne è andato in modo pacifico mentre era tra le braccia della sua moglie Maria Antoinette, con cui era sposato da 50. La carriera diera iniziata in Germania e aveva poi ottenuto un ...

bristoldo : RT @ciakmag: Morto il regista Wolfgang Petersen, aveva 81 anni ?? - diceNiNi : Addio a #WolfgangPetersen (La storia infinita, Il mio nemico, Air force One...) - antomaaba : A parte addetti ai lavori e appassionati, credo sia noto a pochissimi chi diresse LA STORIA INFINITA. Fu Wolfgang P… - ciakmag : Morto il regista Wolfgang Petersen, aveva 81 anni ?? -

Ciak Magazine

, regista, produttore e sceneggiatore, è morto a 81 anni. Nato a Emden, in Germania, il 14 marzo 1941, nei suoi 40 anni di carriera ha diretto successi come U - Boot 96 , La storia ...E' disponibile su Sky e in streaming su NOW 'Das Boot 3', la serie ambientata in un sottomarino ai tempi della Seconda guerra mondiale. Sequel del film U - Boot 96 di, la serie tv prodotta da Sky Deutschland con Bavaria Fiction e Sonar Entertainment, tratta dai romanzi Das Boot e Die Festung di Lothar - Günther Buchheim, ripercorre gli orrori ... Morto il regista Wolfgang Petersen, aveva 81 anni Deadline riporta che Wolfgang Petersen è morto all’età di 81 anni. Il regista si è spento a causa di un cancro al pancreas tra le braccia della sua moglie Maria Antoinette, con cui era sposato da 50 a ...Il regista Wolfgang Petersen è morto nella giornata di venerdì 12 agosto 2022 all'età di 81 anni, dopo una lunga carriera segnata dai successi di Air Force One e La Tempesta Perfetta. Wolfgang Peterse ...