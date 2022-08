Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Bassetti | “Avrei fatto tecnico ma mi hanno sparato addosso”

(Di martedì 16 agosto 2022) Matteochiude la porta alla sua candidatura allepolitiche del 25 settembre, ma lascia aperta forse quella per essere chiamato eventualmente al ministero della Salute. “Sono contento di fare il medico e il professore universitario. Non mi candido, appeno ho detto chedato la disponibilità per fare ilmi“, afferma all’Adnkronos il direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova che, sull’ipotesi per fare il ministro della Salute aggiunge: “Vedremo cosà succederà dopo il 25 settembre, chi sarà il premier. La politica qualche volta ha paura dei professionisti e dei tecnici, io sono contento di fare il mio lavoro”. “Ho visto che Andrea Crisanti e Pier Luigi Lopalco si sono ...

sole24ore : ?? L'#Onu ha la capacità di fornire assistenza a una visita degli ispettori dell’#Aiea alla centrale nucleare di… - GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - Corriere : Mattarella onora i morti di Marcinelle: «Un sacrificio che ha segnato il processo di integrazione europea» - infoitestero : Ucraina ultime notizie. Crimea, incendio base russa - junews24com : Infortunio Pogba: il francese è al J Medical, prosegue la terapia - VIDEO - -

Il Sole 24 ORE

Terremoto oggi Salerno M 1.9/ Ingv, trema anche il Vesuvio Oltre a loro, sul posto sono giunti i vigili del fuoco e, naturalmente, le forze dell'ordine, che hanno provveduto all' ...Buoneper la Juventus: in queste ore il Psg ha aperto alla formula del prestito per Leandro Paredes, ora molto più vicino ai bianconeri In questeore, come riporta Sky Sport, il Psg ha aperto ... Coronavirus, ultime notizie: in Italia 9.894 nuovi casi e 42 morti Alberto Beggio ha fondato l'Aprilia a Noale nel secondo dopoguerra, e il business di famiglia erano le biciclette. Ci sono voluti diversi anni prima di vedere la prima moto con questo marchio che ora ...La Svolte di Popoli ha celebrato la sua 60^ edizione con una sequenza di intense emozioni ed un agonismo alle stelle davanti ad un pubblico numeroso. (ANSA) ...