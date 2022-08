Tutti ricordano il piccolo Michael Banks di Mary Poppins, pochi conoscono la sua triste storia (Di martedì 16 agosto 2022) Il piccolo Michael Banks di Mary Poppins è indimenticabile, ma in pochi conoscono la storia triste della sua vita. Mary Poppins è uno dei film ai quali Tutti siamo più affezionati, ma la storia di uno dei protagonisti è particolarmente toccante, vediamo cosa è successo. Il film Mary Poppins è del 1964 e fu diretto L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di martedì 16 agosto 2022) Ildiè indimenticabile, ma inladella sua vita.è uno dei film ai qualisiamo più affezionati, ma ladi uno dei protagonisti è particolarmente toccante, vediamo cosa è successo. Il filmè del 1964 e fu diretto L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Agenzia_Ansa : ? morto a 83 anni a Los Angeles Roger E. Mosley a seguito di un incidente d'auto in California. Tutti lo ricordano… - smith44m : @1V4vendetta @2010Smeraldo Speriamo che tutti si ricordino gli unici che non si ricordano sono i comunisti PD e Lei - GildaModena : «Innanzitutto ricordo che lo scorso anno avevamo tutti i docenti in cattedra a inizio settembre. Non era mai succes… - amoginstwit : @JamesLucasIT Qui nella zona se lo ricordano tutti... :)) - bx1ale_cia : RT @EntropicBazaar: Il terrorismo malthusiano si impone sui media di tutto il mondo. Non siamo tutti cretini: ci sono ancora coloro che si… -