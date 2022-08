Tuffi | Chiara Pellacani | “Era la gara su cui puntavo di meno | sono soddisfatta e contenta”

Leggi su oasport

(Di martedì 16 agosto 2022) Per larga parte della finale deidal metro agli Europei di Roma 2022, era più che lecito sperare in una doppietta azzurra: Elena Bertocchi ehanno sempre occupato le primissime posizioni, c’era la possibilità di portare a casa oro e argento, alla fine però con Bertocchi è arrivata la medaglia più preziosa (terzo titolo europeo per la classe 1994), mentresi è dovuta acre (per così dire) di un comunque fantastico bronzo. Probabilmente è mancata qualcosina nel tuffo finale, ma non è da mettere in discussione il valore della prova die della medaglia conquistata. D’altronde, c’è la consapevolezza che questa non fosse propriamente ladella classe 2000, ed è comunque riuscita a salire sul ...