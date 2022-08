Tante le problematiche per i fruitori di beni culturali, una la soluzione: la buona gestione (Di martedì 16 agosto 2022) Il 18° Rapporto Annuale Federculture «Impresa Cultura», presentato a Roma il 14 luglio, è chiarissimo in ogni sua riga. Nero su bianco. Naufragio dei consumi culturali in Italia. Insospettabile, perbacco. O no. Il drammone promette royalties molto interessanti per tempi dalla dilatazione imponderabile. Federculture nel suo rapporto pubblica numeri, non discorsetti. I famosi fatti, non parole. E dai numeri nessun conforto: crollo vertiginoso dei consumi nel 2019-2021: -81% cinema, -85% teatro, -82% concerti, -72% musei, -62% siti archeologici e monumenti. Quale allegria, rifletteva il canTante del marzo 1943. Il turismo è tornato, ben per l’Italia, ma la relazione stabilita dall’Associazione Italiana Editori tra la mancanza di turisti e l’editoria legata al turismo non esprime spunti incoraggianti. Tutta colpa della pandemia. Forse. Oppure no. Prima che ... Leggi su ildenaro (Di martedì 16 agosto 2022) Il 18° Rapporto Annuale Federculture «Impresa Cultura», presentato a Roma il 14 luglio, è chiarissimo in ogni sua riga. Nero su bianco. Naufragio dei consumiin Italia. Insospettabile, perbacco. O no. Il drammone promette royalties molto interessanti per tempi dalla dilatazione imponderabile. Federculture nel suo rapporto pubblica numeri, non discorsetti. I famosi fatti, non parole. E dai numeri nessun conforto: crollo vertiginoso dei consumi nel 2019-2021: -81% cinema, -85% teatro, -82% concerti, -72% musei, -62% siti archeologici e monumenti. Quale allegria, rifletteva il candel marzo 1943. Il turismo è tornato, ben per l’Italia, ma la relazione stabilita dall’Associazione Italiana Editori tra la mancanza di turisti e l’editoria legata al turismo non esprime spunti incoraggianti. Tutta colpa della pandemia. Forse. Oppure no. Prima che ...

