Supermercati | allarme rosso | addio a questi 3 alimenti | Li mangiamo tutti i giorni

greenpassnews : Nuovo argomento per i critici del 911: l'indice di lavoro del calcestruzzo leggero dimostra l'esplosione delle torr… - verabirra : Allarme in Italia | l'acqua frizzante scarseggia e la birra è a rischio nei supermercati | ecco perché - zazoomblog : Allarme plastica nei wurstel: ritirati dai supermercati Conad - #Allarme #plastica #wurstel: #ritirati - ParliamoDiNews : Allarme in Italia, l`acqua frizzante scarseggia e la birra è a rischio nei supermercati: ecco perché… - ParliamoDiNews : Allarme plastica nei wurstel: ritirati dai supermercati Conad #Isoladeifamosi @IsolaDeiFamosi #Uominiedonne… -

QuiFinanza

Dal tiramisù "Bontà divina" ai wurtesl della Conad. E'sul sito del ministero della Salute per due prodotti che hanno avuto dei problemi: nel caso ...tiramisu Sugli scaffali di vari...Qualche esempio Entrando nello specifico deiCarrefour aperti ad agosto e a ... Ealtri cibi. Lista Prosciuttopoli, non abbiamo potuto comprare reale prosciutto DOP per anni. E ... Allarme nei supermercati: “Un pollo su due è contaminato” Una nota marca di Wurstel è stata segnalata a causa di una possibile contaminazione. Ecco i lotti in questione: controlla subito se li hai comprati ...Sarà un autunno caldo, difficile e delicato per tante aziende piccole, medie e grandi del Sannio, forse in maniera più accentuata rispetto al resto della penisola, per la ...