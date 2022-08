Shanghai | scatta l’ordine di quarantena all’Ikea | la folla scappa dal negozio – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 16 agosto 2022) Attimi di panico in un punto vendita di Ikea a, in Cina. Sabato 13 agosto, laha preso d’assalto le vie d’uscita delper sfuggire aldiemanato dalle autorità sanitarie della città, dopo che un contatto stretto di un positivo al Covid-19 era stato individuato all’interno dello store. Diversisui social media mostrano i clienti urlare e spintonarsi a vicenda, nel tentativo di uscire dalprima che le porte si chiudano definitivamente. Domenica, il vicedirettore della commissione Salute di, Zhao Dandan, ha dichiarato che ile «l’area interessata» sarebbero stati gestiti «a circuito chiuso» per due giorni e le persone avrebbero dovuto fare due giorni di ...