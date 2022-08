Regionali in Sicilia, Cuffaro: nessun ex deputato nelle liste Dc (Di martedì 16 agosto 2022) caption id="attachment 323616" align="alignleft" width="150" Totò Cuffaro/caption"La Dc vuole essere nuova sia nel modo di fare politica che, soprattutto, nelle persone. Non partecipiamo al mercato che in questi ultimi giorni sta vivendo la politica. I nostri candidati devono innanzitutto credere nella ideologia democristiana e, da popolari e moderati, rispondere ai requisiti di moralità di cui una buona politica oggi necessita".Lo dice il commissario regionale della Dc nuova in Sicilia, Totò Cuffaro. "Vogliamo farci protagonisti di una nuova proposta di classe dirigente giovane e donna che non miri alla ricerca del voto ad ogni costo ma - continua Cuffaro - ad un consenso ancorato ad una condivisione di un programma che abbia a cuore i bisogni della gente e l'interesse della Sicilia. ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 16 agosto 2022) caption id="attachment 323616" align="alignleft" width="150" Totò/caption"La Dc vuole essere nuova sia nel modo di fare politica che, soprattutto,persone. Non partecipiamo al mercato che in questi ultimi giorni sta vivendo la politica. I nostri candidati devono innanzitutto credere nella ideologia democristiana e, da popolari e moderati, rispondere ai requisiti di moralità di cui una buona politica oggi necessita".Lo dice il commissario regionale della Dc nuova in, Totò. "Vogliamo farci protagonisti di una nuova proposta di classe dirigente giovane e donna che non miri alla ricerca del voto ad ogni costo ma - continua- ad un consenso ancorato ad una condivisione di un programma che abbia a cuore i bisogni della gente e l'interesse della. ...

