Premier League | la FA apre un procedimento disciplinare nei confronti di Conte e Tuchel

"Thomas Tuchel e Antonio Conte sono entrambi accusati di violazione della regola E3 della FA, in seguito alla partita tra Chelsea e Tottenham della scorsa domenica. Si rileva che il comportamento dei due tecnici è stato inappropriato al termine dell'incontro. Tuchel e Conte hanno fino a giovedì 18 agosto per le rispettive deposizioni". Con questa nota la Football Association ha ufficialmente aperto un procedimento disciplinare nei confronti dei due allenatori dopo il rovente faccia a faccia condito dalla doppia espulsione al termine del big match di domenica valido per la seconda giornata di Premier League 2022/2023.

