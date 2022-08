Petrolio: chiude in calo a New York a 86,53 dollari (Di martedì 16 agosto 2022) Il Petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono il 3,22% a 86,53 dollari al barile. Il calo è legato alla prospettive di un aumento delle esportazioni di greggio dall'Iran mentre le ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 16 agosto 2022) Ilina New, dove le quotazioni perdono il 3,22% a 86,53al barile. Ilè legato alla prospettive di un aumento delle esportazioni di greggio dall'Iran mentre le ...

fisco24_info : Petrolio: chiude in calo a New York a 86,53 dollari: Quotazioni perdono il 3,22% - Simmy882 : ???? GERMANIA. RAFFINERIA TEDESCA CHE UN TEMPO FACEVA AFFIDAMENTO SUL PETROLIO RUSSO HA INIZIATO A LAVORARE PETROLIO… - VgAdele : La raffineria italiana che rischia di chiudere senza il petrolio russo - ansa_economia : Petrolio: chiude in rialzo a New York a 94,34 dollari. Quotazioni salgono del 2,62% #ANSA - newsfinanza : Petrolio: chiude in rialzo a New York a 94,34 dollari -