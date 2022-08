Parlamentarie M5S, la carica dei ‘parenti d’arte’ (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – Mariti di, mogli di, fratelli di. Le Parlamentarie a 5 Stelle per la scelta dei candidati alle prossime elezioni politiche sono anche un ‘affare’ di famiglia. Scorrendo l’elenco degli aspiranti deputati e senatori grillini, pubblicato sul sito del Movimento 5 Stelle in vista del voto online di oggi, non è difficile incappare in una serie di “parenti d’arte” di esponenti politici che hanno ricoperto anche ruoli importanti nel Movimento 5 Stelle e nelle istituzioni, e che in alcuni casi non hanno potuto ripresentarsi a causa della regola del doppio mandato. Candidato alla Camera nel collegio Lombardia 1 troviamo Davide Buffagni, 32 anni, fratello di Stefano, deputato ed ex viceministro allo Sviluppo economico. Nella scheda che accompagna la sua candidatura sul portale M5S, Buffagni – diploma di perito informatico – si presenta come “imprenditore” e ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – Mariti di, mogli di, fratelli di. Lea 5 Stelle per la scelta dei candidati alle prossime elezioni politiche sono anche un ‘affare’ di famiglia. Scorrendo l’elenco degli aspiranti deputati e senatori grillini, pubblicato sul sito del Movimento 5 Stelle in vista del voto online di oggi, non è difficile incappare in una serie di “parenti d’arte” di esponenti politici che hanno ricoperto anche ruoli importanti nel Movimento 5 Stelle e nelle istituzioni, e che in alcuni casi non hanno potuto ripresentarsi a causa della regola del doppio mandato. Candidato alla Camera nel collegio Lombardia 1 troviamo Davide Buffagni, 32 anni, fratello di Stefano, deputato ed ex viceministro allo Sviluppo economico. Nella scheda che accompagna la sua candidatura sul portale M5S, Buffagni – diploma di perito informatico – si presenta come “imprenditore” e ...

HuffPostItalia : Parlamentarie M5S, Dal fratello di Buffagni al compagno di Dadone, tra i candidati diversi 'parenti d'arte' - Bernini_P : Domani 16 agosto ci saranno le #parlamentarie del @Mov5Stelle si vota dalle 10 alle 22. L’avviso arriverà in mail… - fattoquotidiano : Elezioni, Conte: “Parlamentarie M5s il 16 agosto in giornata unica. Io candidato in più collegi? Lo scoprirete” - telodogratis : Parlamentarie M5S: da Appendino a Patuanelli, ecco listino Conte - infoitinterno : Parlamentarie M5S: da Appendino a Patuanelli, ecco listino Conte -