L'esultanza di Kvaratskhelia: la passione per il basket e l'idolo Steph Curry

La prima giornata del campionato di Serie A ha regalato grande spettacolo, in particolar modo è stata eccezionale la partita del Napoli sul campo dell'Hellas Verona con il risultato di 2-5. Vantaggio dei padroni di casa siglato da Lasagna, poi il pareggio di Kvaratskhelia. La squadra di Spalletti in vantaggio con Osimhen, poi il pareggio di Henry. Nella ripresa il Napoli dilaga con Zielinski, Lobotka e Politano. Si è messo in mostra Kvaratskhelia. Il georgiano ha subito dimostrato grandi qualità e si candida a diventare una grande sorpresa della stagione. Si tratta di un attaccante completo in grado di giocare in tanti ruoli del reparto avanzato. Il gol è arrivato su perfetto inserimento e colpo di testa. Dopo il gol il calciatore si è lasciato andare. Prima l'urlo di gioia poi L'esultanza con il gesto della buonanotte.

DiMarzio : #SerieA | Virale l'esultanza #Kvaratskhelia dopo il suo primo gol per il @sscnapoli: perché ha esultato così? ?? - Sport_Fair : L'esultanza di #Kvaratskhelia è diventata virale: il significato e la passione del calciatore del #Napoli - NCN_it : Kvaratskhelia, l'esultanza 'col cuscino' viene dal campione dell'NBA Steph Curry #Kvaratskhelia #esultanza… - SeEarn : Kvaratskhelia, l'esultanza 'col cuscino' viene dal campione dell'NBA Steph Curry #Kvaratskhelia #esultanza… - NCN_it : ?? E Kvara is on fire, na na na na na na ?? : l'esultanza dei commentatori georgiani al gol di #Kvaratskhelia…