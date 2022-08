L' Academy ha chiesto scusa a Sacheen Littlefeather per cosa accadde la notte in cui rifiutò l' Oscar a nome di Marlon Brando e dopo

Leggi su gqitalia

(Di martedì 16 agosto 2022) Cinquant'anni fa, agliAwards,si fece avanti per rifiutare adi, l'che l'attore aveva vinto come migliore non protagonista per il suo Don Corleone ne Il Padrino. Il rifiuto del riconoscimento avveniva, come ha letto dagli appunti, per via del "trattamento dei nativi americani da parte dell'industria cinematografica... e in televisione, nelle repliche dei film". Non essendosi presentato il divo a quella che di solito è una serata di autocelebrazione e gratitudine di Hollywood per Hollywood, per mezzo secolo la scena è stata regolarmente citata in tutti i resoconti annuali sui "momenti più incredibili degli!", così come è finita spesso in facili battute della cultura popolare. In questi ...