La dura frase di Spalletti su Fabian Ruiz dopo Verona - Napoli (Di martedì 16 agosto 2022) Una vittoria netta, importante, che lancia un segnale chiaro al campionato: il Napoli di Spalletti è stato rivoluzionato sul mercato ma è tutt'altro che da sottovalutare. dopo il successo per 5 - 2 ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 16 agosto 2022) Una vittoria netta, importante, che lancia un segnale chiaro al campionato: ildiè stato rivoluzionato sul mercato ma è tutt'altro che da sottovalutare.il successo per 5 - 2 ...

EnzoRavanelli : @MarwanHammami Antonio Conte ed uomo nella stessa frase la vedo dura... - rumba_magica : @giovannadalila @RobiLux17 @Daniela60305637 @luca_biasi Io sono troppo dura? Ma imparasse a stare al mondo che amar… - willas69 : @AleD08031117 @barbarab1974 Ovvio che non è la stessa frase esatta, ma hanno spiegato meglio specificando che l' rn… - SHIN_Fafnhir : @loreafg @vellucci_anna @ricpuglisi Ricordi Salvini il giorno delle elezioni? La frase: 'Il PD non regge manco in S… - pil_traffa : @Gregoriodalbon @clarincom @lanacionmas @CFKArgentina Una foto, una frase, un proverbio... Gran defensa la dura Doc..!! -