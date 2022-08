Juve, nuovo traguardo per Vlahovic: è in cima a questa particolare classifica (Di martedì 16 agosto 2022) Una doppietta per iniziare la sua prima stagione intera con la Juve. Dusan Vlahovic ha raggiunto quota 53 gol in Serie A ed è ora il... Leggi su calciomercato (Di martedì 16 agosto 2022) Una doppietta per iniziare la sua prima stagione intera con la. Dusanha raggiunto quota 53 gol in Serie A ed è ora il...

romeoagresti : Oggi è previsto un nuovo contatto tra la #Juve e l’entourage di #Depay per andare avanti sugli ultimi aspetti contr… - forumJuventus : Kostic alla Juve, le cifre: 12 milioni più 3 di bonus, contratto fino al 2026 ?? - sportli26181512 : Juve, nuovo traguardo per Vlahovic: è in cima a questa particolare classifica: Una doppietta per iniziare la sua pr… - ChuchoCastroP : RT @MatthijsPog: ???? A Roma qualche fonte Laziale di un certo rilievo, ritiene che negli ultimi 10 giorni di mercato ci possa essere un nuov… - Fabio64535537 : RT @MatthijsPog: ???? A Roma qualche fonte Laziale di un certo rilievo, ritiene che negli ultimi 10 giorni di mercato ci possa essere un nuov… -