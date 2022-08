Il triangolo di Amici 21: Alex – Cosmary e Nunzio. Che cosa succede? (Di martedì 16 agosto 2022) Anche Amici genera gossip. Tre protagonisti dell’edizione che ha decretato vincitore Luigi Strangis, sono finiti al centro del clamore mediatico. Stiamo parlando di Alex Wyse, Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano. Il cantante ha interrotto la relazione con la ballerina un mesetto fa, ma finora non c’era stata alcuna polemica a riguardo. Gli amori possono iniziare e finire con grande velocità e nessuno è responsabile. Tuttavia quanto accaduto in queste ore ha portato i fan a schierarsi con i loro beniamini del cuore, visto che lo stesso cantante ha fatto un gesto di rottura verso la sua ex e il ballerino di latino. Scopriamo che cosa è successo. Amici 21, nuovo triangolo Alex – Cosmary – Nunzio? Tutto quello che ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 16 agosto 2022) Anchegenera gossip. Tre protagonisti dell’edizione che ha decretato vincitore Luigi Strangis, sono finiti al centro del clamore mediatico. Stiamo parlando diWyse,Fasanelli eStancampiano. Il cantante ha interrotto la relazione con la ballerina un mesetto fa, ma finora non c’era stata alcuna polemica a riguardo. Gli amori possono iniziare e finire con grande velocità e nessuno è responsabile. Tuttavia quanto accaduto in queste ore ha portato i fan a schierarsi con i loro beniamini del cuore, visto che lo stesso cantante ha fatto un gesto di rottura verso la sua ex e il ballerino di latino. Scopriamo cheè successo.21, nuovo? Tutto quello che ...

