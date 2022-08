Il Tajine di verdure | tipica pietanza nordafricana

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 16 agosto 2022) Il termine tajin o, ?????? in arabo, è di origine berbera, proprio dall'arabo dialettale. Si tratta di unadi carne in umido,della cucina, e in particolare marocchina, che prende il nome dal caratteristico piatto in cui viene cotto. Ilviene tradizionalmente realizzato interamente in terracotta, spesso smaltata o decorata, ed è composto da due parti: una parte inferiore piatta e circolare con i bordi bassi, ed una parte conica superiore che viene appoggiata sul piatto durante la cottura. La forma del coperchio è pensata per facilitare il ritorno della condensa verso il basso e presenta sulla sommità un "pomello" che ne facilita la presa. La parte inferiore viene usata per servire il piatto in tavola. Qui proporremo la ricetta deldi ...