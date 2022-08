GUIDA TV 16 AGOSTO 2022 | UN MARTEDÌ POST FERRAGOSTO TRA LA COMMEDIA DI RAI1 | LA GRANDE BELLEZZA E LO SPORT TRA RAI2 E ITALIA 1

(Di martedì 16 agosto 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.30 – TecheTecheTè Varietà21.25 – Amori, Matrimoni e Altri Disastri (1°Tv) Film23.15 – Dreams Road Rubrica 20.40 – Paperissima Sprint Comico21.10 – Viaggio Nella(Replica) Cultura con Cesare Bocci23.45 – Tg5 Notiziario Rai 21 21.00 – Tg2Rubrica 21.20 – Europei di Monaco: Atletica Leggera23.00 – Help: Ho un Dubbio Intrattenimento 19.50 – NCIS Serie Tv 20.50 – Rangers-PSV Calcio, Champions League 23.00 – Champions League Live Talk Show Rai 3 Rete 4 20.50 – Il Santone Serie Tv21.20 – C’è Tempo Film23.10 – Tg3 Notiziario 20.30 – Controcorrente Talk Show 21.25 – Controcorrente Talk Show con ...

