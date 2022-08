Europei atletica, Jacobs e Ali in finale nei 100 metri (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – Marcell Jacobs e Chituru Ali centrano la finale nei 100 metri ai campionati Europei di atletica leggera di Monaco di Baviera. Il 27enne delle Fiamme Oro, campione olimpico della distanza, vince la terza semifinale con il tempo di 10?00, mentre il 23enne delle Fiamme Gialle è secondo nella seconda semifinale in 10?12. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – Marcelle Chituru Ali centrano lanei 100ai campionatidileggera di Monaco di Baviera. Il 27enne delle Fiamme Oro, campione olimpico della distanza, vince la terza semicon il tempo di 10?00, mentre il 23enne delle Fiamme Gialle è secondo nella seconda semiin 10?12. L'articolo proviene da Italia Sera.

SkySport : ULTIM'ORA #ATLETICA #EUROPEI DI #MONACO: ORO PER #JACOBS NEI 100 METRI: L'AZZURRO HA CHIUSO IN 9.95 #Monaco2022 #SkySport - CB_Ignoranza : 1 agosto 2021: ?? Olimpiadi. 16 agosto 2022: ?? Europei. Jacobs porta a casa anche gli Europei di Atletica, un anno… - chetempochefa : Grandissimo #MarcellJacobs per la vittoria dell'oro nei 100 m agli Europei di Atletica in 9''95 ???? #Monaco2022 - CriHabets : RT @giomalago: Europei da sogno! #Atletica: oro di Jacobs, bronzi Crippa e Giupponi. Martinenghi e Panziera ori #nuoto, argenti Cerasuolo-P… - Rossella_Beta : Jacobs sul tetto d'Europa: trionfa e vince la medaglia d'oro nei 100 metri -