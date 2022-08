Elezioni | Presutto Ipf | ' con parlamentarie con elevati in erba Conte celebra funerali M5S'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 agosto 2022) Roma, 16 ago. (Adnkronos) - “Con ledi oggi, che si terranno dalle ore 10 alle ore 22, il partito diufficialmente idel Movimento 5 Stelle. Ne dà il triste annuncio lo stesso, ieri sera, comunicando online la sua lista personale di 16 piccoliin, incluso sé stesso, che a dispetto delle votazioni degli attivisti sulla piattaforma potranno avere un posto come capolista in 5 collegi plurinominali, assegnato direttamente dal padrone del partito, per le prossimepolitiche che si terranno il 25 settembre". Lo afferma il Senatore Vincenzo, Vicepresidente vicario di Insieme per il Futuro-Impegno Civico per Luigi Di Maio. "E questo -aggiunge- in barba a tutte le regole ...